В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo насмерть сбил женщину

Мужчину проверили на алкогольное опьянение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.11.2017

Этой ночью на Химмаше водитель Volkswagen Polo насмерть сбил 34-летнюю женщину. Трагедия произошла в 00.50 рядом с кафе на улице Альпинистов.

В городском ГИБДД сообщили, что женщина переходила дорогу в неположенном месте, а ближайший пешеходный переход находится далеко. От полученных травм женщина скончалась на месте аварии, не дождавшись скорой помощи.

В ГИБДД отметили, что водитель иномарки прошёл медосвидетельствование, которое показало, что он был трезв.

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