В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo насмерть сбил женщину

Мужчину проверили на алкогольное опьянение.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.11.2017
Этой ночью на Химмаше водитель Volkswagen Polo насмерть сбил 34-летнюю женщину. Трагедия произошла в 00.50 рядом с кафе на улице Альпинистов.
В городском ГИБДД сообщили, что женщина переходила дорогу в неположенном месте, а ближайший пешеходный переход находится далеко. От полученных травм женщина скончалась на месте аварии, не дождавшись скорой помощи.
В ГИБДД отметили, что водитель иномарки прошёл медосвидетельствование, которое показало, что он был трезв.
- Добавим, что на этой неделе в Екатеринбурге за один день под колеса машин попали три пешехода.
- Также с начала года в уральской столице поймали порядка 300 пьяных водителей.
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