В Екатеринбурге после ДТП одна иномарка перевернулась, вторая – влетела в столб

В районе аварии скапливается пробка.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Токарей и Кирова столкнулись два автомобиля, сообщают в соцсетях очевидцы.
Авария произошла утром 5 апреля. По словам очевидцев, участниками ДТП стали «Субару» и «Хонда», которая после столкновения опрокинулась на бок. «Субару», в свою очередь, ударом откинуло на столб светофора. Авария перегородила дорогу, движение транспорта затруднено, скапливается пробка.
Скорость движения транспорта в районе перекрестка Токарей - Кирова не превышает трех километров в час, затруднения есть и на улице Халтурина (семь километров в час), и на Токарей (15 километров в час).
- Пострадавших в ДТП нет, его обстоятельства устанавливают автоинспекторы.