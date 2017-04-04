В Екатеринбурге сгорела еще одна «Ауди»

Владелец иномарки написал заявление в полицию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

В Екатеринбурге в ночь на 5 апреля на улице Викулова загорелась «Ауди», сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

На место пожара выезжали девять спасателей и две пожарные машины, площадь возгорания составила шесть квадратных метров. На борьбу с огнем потребовалось полтора часа, пострадавших нет.

На место пожара выезжала следственно-оперативная группа, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Владелец иномарки обратился с заявлением в правоохранительные органы, сейчас полицейские устанавливают и опрашивают очевидцев пожара. Причины возгорания установит пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.