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В Екатеринбурге сгорела еще одна «Ауди»

В Екатеринбурге сгорела еще одна «Ауди»
16+
Фото: «Ночные новости»
Владелец иномарки написал заявление в полицию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

В Екатеринбурге в ночь на 5 апреля на улице Викулова загорелась «Ауди», сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
 
На место пожара выезжали девять спасателей и две пожарные машины, площадь возгорания составила шесть квадратных метров. На борьбу с огнем потребовалось полтора часа, пострадавших нет. 
 
На место пожара выезжала следственно-оперативная группа, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Владелец иномарки обратился с заявлением в правоохранительные органы, сейчас полицейские устанавливают и опрашивают очевидцев пожара. Причины возгорания установит пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение. 
 
 
 
 
  • В ночь на 31 марта под Екатеринбургом сгорела «Ауди А8». Пожар начался около пяти часов утра, в результате выгорел моторный отсек и салон иномарки.
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Маша Шмурыгина, 05.04.2017, 10:09
Тэги: Фото, Горящие авто
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