В Екатеринбурге сгорела еще одна «Ауди»

Владелец иномарки написал заявление в полицию.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017
В Екатеринбурге в ночь на 5 апреля на улице Викулова загорелась «Ауди», сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
На место пожара выезжали девять спасателей и две пожарные машины, площадь возгорания составила шесть квадратных метров. На борьбу с огнем потребовалось полтора часа, пострадавших нет.
На место пожара выезжала следственно-оперативная группа, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Владелец иномарки обратился с заявлением в правоохранительные органы, сейчас полицейские устанавливают и опрашивают очевидцев пожара. Причины возгорания установит пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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В ночь на 31 марта под Екатеринбургом сгорела «Ауди А8». Пожар начался около пяти часов утра, в результате выгорел моторный отсек и салон иномарки.