В Екатеринбурге после лобового столкновения перевернулся внедорожник

Водитель Honda с номером 666 пронесся на красный свет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

Сегодня утром в Екатеринбурге в Верх-Исетском районе в результате лобового столкновения двух машин перевернулся внедорожник Honda, сообщает отдел пропаганды городской ГИБДД.

Авария на улице Кирова

По информации очевидцев в группе «Инцидент. Екатеринбург», авария произошла около половины седьмого утра на улице Кирова, недалеко от гипермаркета «Магнит». Водитель внедорожника Honda проехал на красный сигнал светофора на перекрестке Бебеля-Кирова и столкнулся с легковым автомобилем Subaru.

Внедорожник перевернулся

От удара Honda перевернулась на бок со стороны пассажирского сиденья. Лобовое стекло автомобиля полностью разбилось. На место выезжали врачи скорой помощи, которые осмотрели водителей, им оказана медицинская помощь.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы выигрывать ценные призы!