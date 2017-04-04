За отсутствие знака «Шипы» машину не отберут: в ГИБДД пока проводят разъяснительную работу

Если не можете его купить — нарисуйте сами.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017
С 4 апреля 2017 года в России вступили в силу новые поправки к ПДД. Теперь тем водителям, кто использует шипованную резину нужен знак «Ш». Автомобилисты Екатеринбурга начинают впадать в панику: наклеек с таким знаком нигде не купить, а предприимчивые спекулянты продают их по 500 рублей.
В ГИБДД Екатеринбурга НАШЕЙ пояснили, что новые правила действительно вчера вступили в силу, но пока сотрудники Госавтоинспекции не выписывают штрафов за отсутствие знака на автомобилях с шипованной резиной.
— Значок «Ш» с 4 апреля 2017 года является обязательным для использования на автомобилях с шипованной резиной, по ПДД водителю за его отсутствие могут выписать штраф в 500 рублей или вынести предупреждение. Так как новое правило появилось буквально на днях, сотрудники ГИБДД пока проводят разъяснительную работу среди водителей, гражданам дается время, чтобы приобрести и установить знак. Всем выносят устное предупреждение, штрафов не выписывают, — рассказали НАШЕЙ в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
Так что штрафовать, а тем более эвакуировать автомобиль без знака «Ш» пока никто не будет.
В Екатеринбурге наклейки «Ш» закончились и на заправках, и в книжных, и в киосках «Роспечати». Например, в Арамили его нашли только в одном автомагазине по спеццене в 40 рублей.
Знак «Шипы» обязательно наклеить на машину с зимней шипованной резиной, но если авто переобули в летнюю — снимать его необязательно. Не нужно использовать его и на машине с фрикционной резиной («липучкой»).
- Кстати, знак можно начертить и распечатать и самим: длина каждой стороны должна быть не менее 200мм, ширина красной полосы не менее 20мм, кайма красного цвета, буква «Ш» черного, фон белый.
- По новым правилам, для водителей со стажем меньше двух лет обязателен знак «Начинающий водитель» (за отсутствие — штраф в 500 рублей), также им запрещено буксировать другие ТС, а начинающим мотоциклистам — перевозить пассажиров.