Под Нижними Сергами водитель «Лады Гранты» при обгоне не справилась с управлением и погибла

Автомобиль закрутило и она врезалась в иномарку на встречке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

Под Нижними Сергами на трассе водитель "Лады Гранты" в пятницу, 5 мая, вылетела с дороги и разбилась насмерть, сообщили НАШЕЙ в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Авария произошла сегодня в 16.20 на 4 километре трассы на подъезде к Нижним Сергам.

— Женщина-водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем "Лада Гранта", превысив скорость движения при намерении совершить обгон попутно движущегося грузовика МАЗ, не справилась с управлением своей машины, допустила занос и выезд на встречку, где произошло столкновение "Субару". В результате ДТП водитель "Лады" скончалась на месте ДТП до приезда медиков. Водитель и пассажир автомобиля "Субару" получили ушибы и сотрясения головного мозга, — уточнили в ГИБДД.

Со слов очевидцев происшествия установлено, что автомобиль "Лада" двигался со стороны города Нижние Серги в сторону трассы Пермь-Екатеринбург. Водитель "Лады" хотела обогнать грузовик, выехала на встречку, но увидев встречный автомобиль, она резко вильнула вправо, обратно в свою полосу движения. От данного маневра автомобиль "Лада Гранта" ушел в занос и его выкинуло на встречку, где и произошло столкновение.