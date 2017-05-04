В Екатеринбурге на Юго-Западе водитель «Рено Логан», нарушив правила, залетел на капот «Тойоты»

После столкновения автомобили перекрыли выход с тротуара.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

Сегодня утром, 5 мая, в Юго-Западном районе столкнулись «Тойота Ярис» и «Рено Логан». ДТП произошло на перекрестке Бардина и дублера Серафимы Дерябиной, уточнили в ГИБДД Екатеринбурга.

В паблике ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» очевидцы выложили фотографию после аварии: «Логан» буквально заскочил на капот «Тойоте».

– По дублеру прямо проехал «Логан», хотя там можно повернуть только направо, в итоге врезался в «Ярис», – рассказали очевидцы.