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На трассе Екатеринбург – Алапаевск столкнулись четыре автомобиля

На трассе Екатеринбург – Алапаевск столкнулись четыре автомобиля
16+
Фото: vk.com/incekb
Есть пострадавшие.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.08.2017

В Режевском городском округе столкнулись четыре автомобиля – Volkswagen Caravelle, Ford Transit, Toyota Camry и ГАЗ.
 
По данным  областного управления МЧС, массовое ДТП произошло на 73-м километре трассы в шестом часу вечера 4 августа. Одна из машин в результате столкновения опрокинулась и встала на бок. На место аварии выезжало пожарно-спасательное подразделение, обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы.
 
 
  • По данным МЧС, в результате аварии есть пострадавшие. 
Маша Шмурыгина, 05.08.2017, 12:53
Тэги: ДТП, Видео, Фото
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