На трассе Екатеринбург – Алапаевск столкнулись четыре автомобиля

Есть пострадавшие.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.08.2017
В Режевском городском округе столкнулись четыре автомобиля – Volkswagen Caravelle, Ford Transit, Toyota Camry и ГАЗ.
По данным областного управления МЧС, массовое ДТП произошло на 73-м километре трассы в шестом часу вечера 4 августа. Одна из машин в результате столкновения опрокинулась и встала на бок. На место аварии выезжало пожарно-спасательное подразделение, обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы.
- По данным МЧС, в результате аварии есть пострадавшие.
Маша Шмурыгина, 05.08.2017, 12:53
Тэги: ДТП, Видео, Фото
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Тэги: ДТП, Видео, Фото
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