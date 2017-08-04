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Школьница из Свердловской области погибла в ДТП на Южном Урале

Школьница из Свердловской области погибла в ДТП на Южном Урале
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
"Лада", в которой ехала девочка, вылетела в кювет и перевернулась.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.08.2017

На трассе Чебаркуль - Уйское - Магнитогорск погибла 12-летняя школьница из Свердловской области.
 
Трагедия произошла на 102 километре автодороги 4 августа. По данным челябинского УМВД, 45-летняя женщина за рулем "Лады Гранты" не справилась с управлением, в результате легковушка съехала в кювет и перевернулась.
 
Девочка сидела на заднем сиденье машины. От полученных травм она скончалась на месте. Два пассажира "Лады" доставлены в больницу, водитель не пострадала.
  • Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.
 
Маша Шмурыгина, 05.08.2017, 10:23
Тэги: ДТП
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