Школьница из Свердловской области погибла в ДТП на Южном Урале

"Лада", в которой ехала девочка, вылетела в кювет и перевернулась.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.08.2017

На трассе Чебаркуль - Уйское - Магнитогорск погибла 12-летняя школьница из Свердловской области.

Трагедия произошла на 102 километре автодороги 4 августа. По данным челябинского УМВД, 45-летняя женщина за рулем "Лады Гранты" не справилась с управлением, в результате легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Девочка сидела на заднем сиденье машины. От полученных травм она скончалась на месте. Два пассажира "Лады" доставлены в больницу, водитель не пострадала.