«Мост починили, а ничего не изменилось»: жители Екатеринбурга с трудом добираются домой после работы

Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает загруженность в 6 баллов из 10.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

Вечером 5 сентября Екатеринбург уже традиционно погрузился в пробки. На многих выездах из центра города проводятся ремонтные работы, а несколько аварий лишь усугубили ситуацию.

Сейчас сервис "Яндекс. Пробки" оценивает загруженность в 6 баллов из 10. А вот как реагируют водители, которые еще не скоро окажутся дома после рабочего дня.

– ЛГБТ ездят по трамвайным путям, – написал автомобилист в районе Дворца молодежи.

А жители ВИЗа и Заречного пока не видят изменений на дорогах после открытия моста на улице Бебеля.

Напомним, что до 10 октября закрыта четная сторона проспекта Ленина в районе площади 1905 года.