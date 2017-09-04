Под Екатеринбургом уснувший водитель грузовика устроил массовую аварию

Три человека госпитализированы, в том числе виновник ДТП.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

На Екатеринбургской кольцевой автодороге вечером 4 сентября водитель грузовика устроил массовую аварию, в которой пострадали три человека.

Водитель одного из грузовиков уснул за рулем на 27-м километре трассы, выехал на встречную полосу и врезался со встречной грузовой "Газелью", затем столкнулся с еще одним грузовиком ГАЗ-А21R32. От удара ГАЗ-А21R32 развернулся и отлетел на "Ладу Приору", сообщили в областном управлении ГИБДД.

Виновника аварии госпитализировали с повреждением тазобедренного сустава, нижних конечностей и ушибом грудной клетки. Водитель третьего грузовика получил сотрясение мозга, перелом ребра, ушиб грудной клетки, рваную рану кисти и ссадину лба, его пассажир доставлен в больницу с гематомой лба и ушибом поясничной области.

3 сентября на ЕКАД столкнулись грузовая и легковая "Газели", в ДТП пострадали пять человек.

Вечером 3 сентября на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге в ДТП попали два BMW и Chevrolet. В аварии также пострадали пятеро.

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