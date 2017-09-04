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В Екатеринбурге трехлетняя девочка получила перелом обеих ног в ДТП

В Екатеринбурге трехлетняя девочка получила перелом обеих ног в ДТП
16+
Фото: vk.com/incekb
Всего в аварии пострадали три человека.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

В Екатеринбурге на улице Орджоникидзе столкнулись две иномарки, пострадали три человека, в том числе ребенок.

В девятом часу вечера женщина за рулем Nexia при повороте налево не пропустила встречный Hyundai. Автомобили столкнулись, от удара Hyundai отлетел на газон. Автомобили получили серьезные повреждения, сообщили НАШЕЙ в городском управлении ГИБДД.
 
В ДТП пострадали трое: водитель и пассажир Hyundai и трехлетняя пассажирка Nexia. Девочка ехала на заднем сиденье без детского автокресла и при столкновении получила перелом обеих ног. Все пострадавшие госпитализированы.
 
 
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Маша Шмурыгина, 05.09.2017, 09:16
Тэги: ДТП
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