В Екатеринбурге трехлетняя девочка получила перелом обеих ног в ДТП

Всего в аварии пострадали три человека.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2017

В Екатеринбурге на улице Орджоникидзе столкнулись две иномарки, пострадали три человека, в том числе ребенок.

В девятом часу вечера женщина за рулем Nexia при повороте налево не пропустила встречный Hyundai. Автомобили столкнулись, от удара Hyundai отлетел на газон. Автомобили получили серьезные повреждения, сообщили НАШЕЙ в городском управлении ГИБДД.

В ДТП пострадали трое: водитель и пассажир Hyundai и трехлетняя пассажирка Nexia. Девочка ехала на заднем сиденье без детского автокресла и при столкновении получила перелом обеих ног. Все пострадавшие госпитализированы.