Под Екатеринбургом столкнулись два грузовика и легковушка

Авария произошла на трассе Екатеринбург – Алапаевск.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

Под Екатеринбургом вечером 4 октября в ДТП попали два грузовика и легковой автомобиль.

По данным ГИБДД, на 45-м километре трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск водитель грузовика ГАЗ-NEXT-3010 GA не рассчитал расстояние до Reno Sandero, который ехал впереди, и врезался в него. От удара иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовой "Газелью", которая ехала в сторону Екатеринбурга. Один из грузовиков после столкновения опрокинулся.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.