Урбанисты назвали самые опасные пешеходные переходы в Екатеринбурге

На этих перекрестках чаще всего сбивают людей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

Активисты сообщества "Удобный город" опубликовали в соцсетях карту самых опасных пешеходных переходов Екатеринбурга. Результат проделанной ими работы ужасает – карта уральской столицы истыкана синими маркерами, каждый из которых означает, что за последние два года на этом месте сбивали людей. На фоне всего этого безобразия выделяются, разве что, пересечения Малышева с улицами 8 Марта и Луначарского в центре города, где за отчетный период не произошло ни одного ДТП с пешеходами.

Теперь создатели этой карты планируют выехать на каждый опасный участок, чтобы установить конкретные причины высокой аварийности. В разговоре с корреспондентом НАШЕЙ руководитель "Удобного города" Роман Тихонов предположил, какими они будут.

– Часть дорог в черте города являются продолжением автомагистралей, где есть возможность серьезно превышать скорость. Из-за этого водители просто не успевают остановиться в критических ситуациях, так как тормозной путь возрастает, – считает активист. – Также в городе слабо освещены улицы, а пешеходные переходы расположены слишком далеко друг от друга.

Мы решили сами оценить ситуацию в нескольких самых опасных для пешеходов точках города. При этом мы ориентировались не только на карту "Удобного города", но и на данные городской Госавтоинспекции за 8 месяцев текущего года.

ХОЧЕШЬ ПЕРЕЙТИ – ПОМАШИ

Один из "прославившихся" большим количеством ДТП пешеходников располагается в паре десятков метров от перекрестка Амундсена – Волгоградская. Многие водители здесь набирают приличную скорость, и не всегда готовы к неожиданному появлению пешеходов на дороге. Чтобы их заметили, людям приходится всячески сигнализировать автомобилистам руками.

ГЛАВНОЕ – НЕ ПЕРЕБЕГАТЬ

Пешеходник на пересечении Посадской - Гурзуфской не показался нам таким опасной, как другие. Люди пользуются им не так уж и активно – жилья вокруг немного, и крупных торговых центров поблизости нет – только заправка да автосалон. Организован перекресток, на наш взгляд, тоже грамотно, поэтому здесь главное – не перебегать улицу на красный.

НЕ ХВАТАЕТ "ЛЕЖАЧЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО"

"Двойной" пешеходный переход через улицу Посадскую в районе "Фан-Фана". Вокруг много жилых домов, поэтому люди переходят улицу практически ежеминутно. Чтобы водители не разгонялись, перед пешеходным переходом здесь даже есть искусственная неровность, но, видимо, этой меры не хватает.

"ПЕШЕХОДНИК" ДЛЯ МАШИН

Неудивительно, что перекресток Восточная – Сибирский тракт в числе самых опасных. В часы пик нагрузка на него колоссальная. Как следствие, водители нервничают и выезжают прямо на пешеходных переходы, заставляя людей лавировать между машинами. Рядом просто необходим стационарный отряд ДПС – может это бы повлияло на нарушителей.

ТОП-5 ОПАСНЫХ ПЕШЕХОДНИКОВ ПО ВЕРСИИ "УДОБНОГО ГОРОДА"*:

Космонавтов – Индустрии. 7 ДТП, 7 пострадавших.*

Техническая от Теплоходного до Надеждинской. 6 ДТП, 5 пострадавших, 1 погибший.

Гагарина – Блюхера – Мира. 6 ДТП, 6 пострадавших.

Амундсена – Волгоградская. 6 ДТП, 6 пострадавших.

Посадская – Гурзуфская. 5 ДТП, 6 пострадавших.

*все цифры – за последние два года

ПЯТЬ САМЫХ ОПАСНЫХ "ЗЕБР" ПО ВЕРСИИ ГИБДД:

Амундсена 73, 3 ДТП, 3 пострадавших.*

Посадская 77, 2 ДТП, 2 пострадавших.

Челюскинцев 9, 2 ДТП, 2 пострадавших.

Софьи Перовской 107, 2 ДТП, 2 пострадавших

Восточная 23, 2 ДТП, 2 пострадавших.

*все данные за 8 месяцев 2017 года

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