В Екатеринбурге отремонтировали 84% тротуаров

Рабочие залатали 871 000 квадратных метров дорог.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

В Екатеринбурге подвели промежуточные итоги ремонта дорог. На данный момент тротуары отремонтированы на 84%, в том числе создано 500 понижений для маломобильных людей.

В этом году рабочие отремонтировали 871 000 кв.м дорог и уложили 14 000 кв.м нового асфальта.

В частности полностью обновились улицы Юмашева, Папанина, Хомякова. Дорожные службы отремонтировали дороги, тротуары и парковочные карманы.

– Ремонт традиционно выполняли ночью. Старались минимизировать уровень неудобств, не закрывали движение транспорта, иногда только ограничивали. Теперь улицы очень преобразились, стали красивыми и удобными как для водителей, так и для пешеходов, – рассказал заместитель председателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Виктор Юровицкий.

Всего на работы в 2017 году было выделено 1,5 миллиарда рублей.

Напомним, что недавно в Екатеринбурге полностью открыли движение по проспекту Ленина и улице Татищева.

С 7 октября планируется полно закрытие Макаровского моста.

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