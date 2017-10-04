В Екатеринбурге отремонтировали 84% тротуаров

Наверх
Известный урбанист рассказал, как из Екатеринбурга сделать Барселону
18:05, сегодня
Компания ВТБ Страхование запускает программу страхования пассажиров и водителей Яндекс.Такси
19:15, сегодня
Силовики рассказали об итогах эвакуаций школ в Екатеринбурге
17:44, сегодня
Группа ВТБ обеспечила эквайринг по оплате покупок в интернете через Samsung Pay
17:30, сегодня
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Федрезерв снизил аппетит к риску на emerging markets
В пятницу в Свердловской области пройдет глобальный День чтения
17:26, сегодня
В Екатеринбурге планируют возродить военное училище
17:08, сегодня
Из школ Екатеринбурга эвакуировали семь тысяч человек
17:00, сегодня
ВТБ признан лучшим банком по содействию инициативе "Один Пояс – Один Путь" в Центральной и Восточной Европе
Урбанисты назвали самые опасные пешеходные переходы в Екатеринбурге
16:56, сегодня
В Екатеринбурге полиция ищет очевидцев ДТП, в котором серьезно пострадал 19-летний парень
16:46, сегодня
Леонида Волкова из штаба Навального отпустили из-под ареста раньше срока
16:44, сегодня
ВТБ24 и Уральская палата недвижимости заключат соглашение на "Forum 100+ Russia"
Екатеринбург попал в топ-20 российских городов с лучшими дорогами
16:30, сегодня
В Свердловской области за долг в 7 миллионов приставы арестовали автомобиль "Фольгсваген Тигуан"
16:17, сегодня
Минобразования РФ хочет оставить УрФУ без денег из-за неэффективности
16:16, сегодня
Клиенты Группы ВТБ открыли сезонные вклады на 5 млрд рублей
Прокуратура озвучила предварительные причины смерти мальчика в бассейне Нижнего Тагила
15:53, сегодня
Объем капремонтов многоквартирных домов Свердловской области выполнен на 81%
15:49, сегодня
Свердловские власти легализовали фонд "Город без наркотиков"
14:59, сегодня
ВТБ Капитал стал лауреатом премии Russia PE Awards
В Екатеринбурге суд передумал рассматривать иск опеки к женщине, удалившей грудь
13:40, сегодня1
Слепой фотограф из Екатеринбурга пронесет олимпийский огонь в Южной Корее
13:12, сегодня
ВТБ Капитал занял лидирующие позиции по DCM, ECM and M&A за 9 месяцев 2017 года
13:03, сегодня
Обеспечение доступа к общему имуществу – обязанность собственников
Хоккеисты "Автомобилиста" посадят ели возле КРК "Уралец"
12:52, сегодня
В Свердловской области бывший полицейский убил женщину на глазах у ее детей
12:19, сегодня1
В Свердловской области нелегальные мигранты рубили капусту
12:05, сегодня
Опыт Среднего Урала по капремонту вошел в число лучших практик России
Екатеринбурженка, потерявшая двух детей из-за удаления груди, вернется к блогу трансгендера
11:47, сегодня
В Екатеринбурге эвакуировали здание Арбитражного суда
11:27, сегодня
Группа ВТБ в партнерстве с 1С продлила акцию "Тест-драйв" до конца года
11:02, сегодня
Группа ВТБ запустила сервис дистанционного одобрения лимита на банковские гарантии
В Екатеринбурге водителям запретили поворот с Татищева на Токарей
10:48, сегодня
Житель Екатеринбурга получил топором по голове из-за разноцветной шапочки
10:42, сегодня
В Екатеринбург приедет генпрокурор РФ Юрий Чайка
10:00, сегодня
ВТБ24 объявил конкурс на лучшие частные инвестиции
Бесплатной парковки около Ельцин Центра больше не будет
09:39, сегодня
Балет "Лебединое озеро" в Екатеринбурге
09:25, сегодня
Лицей и гимназия из Екатеринбурга вошли в топ-25 лучших школ России
09:17, сегодня
Дети и обучение иностранным языкам
В Екатеринбурге перекроют парковку на площади 1905 года
08:57, сегодня
Екатеринбург вошел в десятку лучших городов для путешествий на выходные
08:43, сегодня
Под Екатеринбургом столкнулись два грузовика и легковушка
08:26, сегодня
Жильцы обрушившегося дома на Эльмаше вновь оказались в экстремальных условиях
20:21, 04.10.20172
Роскомнадзор накажет "Почту России" за недоставленные вовремя письма
20:07, 04.10.2017
Группа ВТБ реализует залоговое имущество в регионах России
20:00, 04.10.2017
Суд вынес приговор екатеринбуржцу, похитившему у знакомых более 13 миллионов рублей
19:57, 04.10.2017
Суд рассмотрит иск органов опеки против удалившей грудь свердловчанки, у которой забрали приемных детей
19:44, 04.10.20171
В Екатеринбурге улучшилось качество водопроводной воды
19:24, 04.10.20172
Под Екатеринбургом произошел взрыв газа
18:44, 04.10.2017
Группа ВТБ и УПН заключили партнерское соглашение
18:19, 04.10.2017
Пять наивных вопросов о зимней резине от автомобилистов Екатеринбурга
18:05, 04.10.2017
Туристы из Екатеринбурга застряли на Кипре на полтора дня из-за задержки рейса
17:58, 04.10.2017
В Екатеринбурге водителя маршрутки лишили прав: подробности инцидента с бабушкой, которую зажало дверями
17:31, 04.10.2017
"Автомобилист" завершил турне по Дальнему Востоку поражением от хабаровского "Амура"
17:21, 04.10.2017
Ученые РАН прогнозируют суровую зиму в России
17:15, 04.10.2017
Настоящий герой: в Свердловской области полицейский спас пенсионера из пожара
16:52, 04.10.2017
Ежедневный макроэкономический обзор ВТБ: Зазеркалье
16:13, 04.10.2017
В Екатеринбурге задержали иностранку, которая торговала людьми
15:59, 04.10.2017
Кинопрокатчик выступил против приезда Алексея Учителя на премьеру "Матильды" в Екатеринбург
15:22, 04.10.2017

В Екатеринбурге отремонтировали 84% тротуаров

В Екатеринбурге отремонтировали 84% тротуаров
16+
Фото: екатеринбург.рф
Рабочие залатали 871 000 квадратных метров дорог.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

В Екатеринбурге подвели промежуточные итоги ремонта дорог. На данный момент тротуары отремонтированы на 84%, в том числе создано 500 понижений для маломобильных людей.

В этом году рабочие отремонтировали 871 000 кв.м дорог и уложили 14 000 кв.м нового асфальта.

В частности полностью обновились улицы Юмашева, Папанина, Хомякова. Дорожные службы отремонтировали дороги, тротуары и парковочные карманы.

– Ремонт традиционно выполняли ночью. Старались минимизировать уровень неудобств, не закрывали движение транспорта, иногда только ограничивали. Теперь улицы очень преобразились, стали красивыми и удобными как для водителей, так и для пешеходов, – рассказал заместитель председателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Виктор Юровицкий.

Всего на работы в 2017 году было выделено 1,5 миллиарда рублей.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Олег Галимов, 05.10.2017, 19:40
Тэги: Дороги, Авто
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Корь Екатеринбуржцы в разных странах Мистика Пусть говорят Шоу-бизнес Секс Недвижимость Криминал Гололед Отключение света Уралмаш, Эльмаш Жизнь в городе Ловец покемонов Искусство Война ритуальных агентств Строительство Дороги Видео Экономика Самолет Минобороны упал в Якутии Лайфхак Образование Катастрофа Взятки Ельцин-центр Парковки Происшествия Приостановка полетов в Египет Конкурсы Необычное Пожар Хэллоуин-2015 Медицина Скандалы Растения Туризм Погода Культура Позитив МЧС Хоккей ЗАГС Личное Баскетбол Дети Мода Бизнес Грипп Недвижимость Свердловской области Мотоциклы Транспортная реформа Женщины Психология Общественный транспорт Тест Еда Транспорт Храм святой Екатерины Голодовка в колонии Доска позора Финансы Военный репортаж Коллекторы Выставки Крушение самолета под Ростовом История Екатеринбурга Рейтинг Слухи Рецензия Деньги Горячее 9 мая Авто Мультимедиа Скорая помощь Экономия Убийство Ирины Вахрушевой Ошибки врачей Опрос Смерть Высокие технологии Кризис и санкции Розыск Сибирская язва Дорожные воины Снос монастыря на Качканаре Истории 9 мая Новости Суд Новый год ЖКХ Грипп в Екатеринбурге Отдых Здоровье Интервью Расписание Мужчины В Екатеринбурге -40 градусов ЖКХ Свердловской области Студенты Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Кто заработал СМИ ГИБДД Отношения Красота Обрушение крыши на Калинина В Египте разбился самолет с российскими туристами Религия Биатлон Спорт Статистика Дом-2 Интернет Взрыв Горящие авто Бэби-боксы Эксклюзив Футбол Новости дня Животные Знаменитости Расстрел Ту 154 Семья ИГИЛ Убийство в Рахмангулово Производство Новости России Приговор Лошагину Фото ЧМ-2018 ВУЗ Самолет ДТП Музыка Скандал с Новиковым Дело Пьянкова Путин Мировые новости Репортаж Развлечения Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Волейбол Расстрел на Депутатской История успеха Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Афиша Политика Школа

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru