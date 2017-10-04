В Екатеринбурге полиция ищет очевидцев ДТП, в котором серьезно пострадал 19-летний парень

Молодого человека госпитализировали с тяжелыми травмами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.10.2017

В Екатеринбурге полиция ищет очевидцев аварии на улице Металлургов, где белый Volkswagen Golf сбил 19-летенго молодого человека.

Инцидент произошел 16 сентября в 15.50 возле дома № 10а. Водитель иномарки ехал со стороны Токарей в сторону улицы Викулова во втором ряду и сбил молодого человека, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. При этом пешеходный переход находится в зоне его видимости. В итоге молодой человек получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу № 24.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. Чтобы восстановить картину произошедшего, автоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП.

Обращаться можно по телефонам: 8 (912)6042078, 02, или по адресу: Екатеринбург улица III Интернационала, 15, кабинет 106. Конфиденциальность гарантируется.

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