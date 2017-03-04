На Эльмаше обстреляли «Фольксваген Тигуан» с девушкой за рулем

Неизвестные стреляли из пневматического пистолета.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017
В воскресенье, 5 марта, во дворе дома на улице Электриков, 11, в Екатеринбурге неизвестные обстреляли белый «Фольксваген Тигуан». Информацию подтвердили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.
С заявлением в полицию обратилась владелица автомобиля. Сама девушка не пострадала. А вот машину стрелок повредил – у иномарки повреждено стекло.
- Сообщение поступило в отдел полиции №14. Сотрудники подразделения выезжали на место случившегося. По предварительным данным, стреляли из пневматического пистолета, - рассказали в пресс-группе УМВД.
- По факту произошедшего полиция сейчас проводит проверку.