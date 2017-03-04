На Серовском тракте 18-летний водитель без прав перевернулся на БМВ, пострадала женщина

Молодой человек не справился с управлением из-за слишком высокой скорости.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017
На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов 5 марта перевернулся БМВ, пассажирка иномарки получила перелом позвоночника, сообщили в областном управлении ГИБДД.
18-летний водитель ехал за рулем БМВ по Серовскому тракту ранним утром 5 марта. В районе 312-го километра молодой человек превысил скорость и в результате не справился с управлением – автомобиль перевернулся.
Пострадала 40-летняя пассажирка БМВ – в больнице Новоуральска, куда пострадавшая добралась самостоятельно, медики диагностировали у нее компрессионный перелом позвоночника и ушиб левой кисти.
- Автоинспекторы составили на молодого водителя иномарки административные протоколы – парень управлял БМВ, не имея водительских прав.