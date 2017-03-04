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На Серовском тракте 18-летний водитель без прав перевернулся на БМВ, пострадала женщина

На Серовском тракте 18-летний водитель без прав перевернулся на БМВ, пострадала женщина
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Фото: Архив НАШЕЙ
Молодой человек не справился с управлением из-за слишком высокой скорости.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов 5 марта перевернулся БМВ, пассажирка иномарки получила перелом позвоночника, сообщили в областном управлении ГИБДД.
 
18-летний водитель ехал за рулем БМВ по Серовскому тракту ранним утром 5 марта. В районе 312-го километра молодой человек превысил скорость и в результате не справился с управлением – автомобиль перевернулся
 
Пострадала 40-летняя пассажирка БМВ – в больнице Новоуральска, куда пострадавшая добралась самостоятельно, медики диагностировали у нее компрессионный перелом позвоночника и ушиб левой кисти.
  • Автоинспекторы составили на молодого водителя иномарки административные протоколы – парень управлял БМВ, не имея водительских прав.
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Маша Шмурыгина, 06.03.2017, 11:50
Тэги: ДТП, Дороги, Авто
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