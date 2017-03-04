В Свердловской области спасли замерзающих на трассе жителей Омска

Автомобиль омичей перевернулся и упал в кювет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

В Свердловской области на трассе Камышлов – Тавда спасли жителей Омска, замерзавших без своего автомобиля, который попал в ДТП, сообщили в областном управлении ГИБДД сегодня, 6 марта.

Водитель «Лады Калины» не справился с управлением в районе 225-го километра автодороги Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда, в результате автомобиль съехал с трассы и опрокинулся. К счастью, водитель и пассажиры ВАЗа не пострадали, но остались без помощи на дороге, по которой проезжает мало автомобилей. Кроме этого, жители другого региона не знали, как вызвать экстренные службы в Свердловской области. Между тем температура воздуха в тот день в районе аварии опустилась до минус 35 градусов.

Водитель «Лады» связался со своим родственником, который находился в Омске, тот сообщил о бедственном положении родных в свердловскую полицию, после чего к месту ДТП выехал наряд автоинспекторов.

Прибывшие полицейские усадили людей, стоявших на обочине дороги, в служебную машину и вызвали эвакуатор. И «Ладу», и ее владельцев доставили в Тавду, до которой омичи не доехали 40 километров. В городе их разместили в местной гостинице.

Фото: ГИБДД. Омичам помогли сотрудники ДПС Александр Горбачев и Максим Ножов

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