На Сортировке пустая «Газель» протаранила «Дэу Нексию» и перекрыла парковку

Спустя три часа после аварии владельцы машин так и не подошли.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017
Сегодня, 6 апреля, на придомовой парковке на улице Билимбаевской в Екатеринбурге «Газель» скатилась на припаркованную позади нее «Дэу Нексию» и перегородила выезд с парковки, об этом НАШЕЙ сообщила очевидец Анна Аржанникова.
Все произошло около 12 часов дня. В «Газели» в момент аварии никого не было, так же как и в «Нексии».
- Хозяйку «Нексии» нигде не могут найти. На телефон она не отвечает, - рассказала Анна.
Спустя три часа после аварии владельцы машин так и не подошли. Также она добавила, что раньше водитель «Газели» подпирал машину кирпичами, чтобы она не скатывалась. Но в этот раз, видимо, понадеялся на «авось».
- По словам Анны, на место аварии приезжал инспектор ГИБДД. Он осмотрел место происшествия и уехал.
- В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурге сообщили, что данное ДТП у них не зарегистрировано.