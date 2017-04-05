На Сортировке пустая «Газель» протаранила «Дэу Нексию» и перекрыла парковку

Спустя три часа после аварии владельцы машин так и не подошли.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

Сегодня, 6 апреля, на придомовой парковке на улице Билимбаевской в Екатеринбурге «Газель» скатилась на припаркованную позади нее «Дэу Нексию» и перегородила выезд с парковки, об этом НАШЕЙ сообщила очевидец Анна Аржанникова.

Все произошло около 12 часов дня. В «Газели» в момент аварии никого не было, так же как и в «Нексии».

- Хозяйку «Нексии» нигде не могут найти. На телефон она не отвечает, - рассказала Анна.

Спустя три часа после аварии владельцы машин так и не подошли. Также она добавила, что раньше водитель «Газели» подпирал машину кирпичами, чтобы она не скатывалась. Но в этот раз, видимо, понадеялся на «авось».