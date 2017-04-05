В центре Екатеринбурга пьяный водитель иномарки устроил массовое ДТП с троллейбусом

Пострадала пассажирка одной из легковушек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

В Екатеринбурге вечером 5 апреля на перекрестке улиц Малышева и Сакко и Ванцетти столкнулись две легковые машины и троллейбус, сообщают «Ночные новости».

Тройная авария произошла около половины десятого вечера. Как рассказал водитель «Опеля», он ехал по Малышева в сторону улицы Московской, остановился на красный сигнал светофора перед улицей Сакко и Ванцетти и услышал визг тормозов. Молодой человек не успел понять, с какой стороны доносятся звуки - в следующее мгновение в его автомобиль сзади врезался «Мицубиси Лансер», который развернуло из-за резкого торможения.

От удара «Мицубиси» отбросило на троллейбус № 17, который двигался навстречу, после столкновения с ним иномарка вылетела на тротуар. По словам очевидцев, от водителя «Мицубиси» пахло спиртным. Автоинспекторы направили мужчину на прохождение медосвидетельствования.