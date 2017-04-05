Ночью в Екатеринбурге сгорели три иномарки: владелец одной из них подозревает поджог

Сгорели «Ниссан», «Рено» и «Опель», также серьезно пострадал рядом стоящий «Шевроле».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017
В Екатеринбурге в ночь на 6 апреля на улице Куйбышева, 143 сгорели три автомобиля, еще один поврежден огнем, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило около 11 часов вечера: на площади девять квадратных метров горели «Ниссан», «Рено» и «Опель». Огонь также захватил кузов «Шевроле», припаркованного рядом. На место пожара выезжали девять спасателей и две спецмашины, уже через шесть минут огонь был локализован, полностью тушение пожара завершили в первом часу ночи.
По словам жителей, первым загорелся «Ниссан», затем из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние автомобили. В результате три иномарки полностью выгорели, «Шевроле» также серьезно пострадал. Владелец «Ниссана» не исключает, что его автомобиль могли поджечь. В доме, во дворе которого произошел пожар, он живет недавно.
- Пострадавших нет. Причины пожара установят дознаватели.