В центре Екатеринбурга грузовик сбил молодую женщину

По словам водителя, пешеход неожиданно выскочила на дорогу, несмотря на красный сигнал светофора.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

Водитель грузовика ехал по улице Малышева в сторону Сакко и Ванцетти в девятом часу вечера. По словам мужчины, чей водительский стаж составляет 18 лет, он вез строительный мусор, выполняя заказ. Подъехав к пешеходному переходу, он остановился, убедился, что людей на проезжей части нет, и продолжил движение. В этот момент на дорогу выбежала женщина, остановиться перед он ней он не успел.

По предварительной информации, пешеход переходила дорогу на красный сигнал светофора.