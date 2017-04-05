Под Екатеринбургом пьяный водитель без прав на «Оке» врезался в «Мицубиси»: госпитализирован 25-летний парень

В момент удара в иномарке никого не было.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.04.2017

В Белоярском районе 5 апреля столкнулись «Ока» и «Мицубиси», один человек пострадал, сообщили в областном управлении ГИБДД.

31-летний мужчина за рулем «Оки» ехал по трассе Белоярский - Некрасово, в районе первого километра не справился с управлением на неровном участке дороги, вылетел с проезжей части и врезался в стоящий «Мицубиси Лансер».

В аварии пострадал 25-летний пассажир «Оки» - молодого человека с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами доставили в Белоярскую центральную больницу. В иномарке в момент столкновения никого не было, от удара она въехала в забор дома, возле которого была припаркована.

Во время установления обстоятельств аварии выяснилось, что водитель «Оки» был пьян в момент ДТП, кроме этого, он никогда не получал водительских прав. «Оку» мужчина купил себе недавно.