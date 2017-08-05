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Легковушка в Арамиле улетела в кювет из-за встречной машины

Легковушка в Арамиле улетела в кювет из-за встречной машины
16+
Фото: служба спасения СОВА
Водитель пытался уйти от столкновения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.08.2017

В Арамиле днем произошла авария – легковой автомобиль съехал в кювет.

Hyundai Getz, по словам очевидцев, заходил в крутой поворот, но не рассчитал силы, из-за чего выехал на встречную полосу.

Навстречу ему ехала вторая легковушка. Ее водитель, пытаясь уйти от столкновения, вылетел в кювет.

– В аварии, к счастью, никто не пострадал. У Hyundai разбита левая фара. У второго автомобиля также есть механические повреждения, – отметили в ГИБДД по Екатеринбургу.

  • Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии.
  • Виноват в ДТП, по предварительным данным, водитель Hyundai.

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Администратор, 06.08.2017, 17:29
Тэги: ДТП, ГИБДД, Авто
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