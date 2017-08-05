Мужчина уже не в первый раз садится за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.08.2017

Сегодня, 6 августа, около 4 часов утра полицейским пришлось ловить пьяного мужчину, который всеми силами пытался скрыться.

– На улице Луначарского экипажем полка ДПС УМВД России по Екатеринбургу была замечена автомашина «Опель Астра», водитель которой не выполнил законного требования сотрудников полиции об остановке и на высокой скорости попытался скрыться. Началось преследование в ходе которого гражданин на законные требования сотрудников полиции об остановке не реагировал. К тому же во время движения он нарушал требования ПДД, подвергая опасности других участников дорожного движения, – пояснили в полиции.

В ходе погони неаккуратный водитель еще и въехал в патрульную машину ГИБДД. Только после этого лихача задержали.

Мужчина отказался предъявить документы, но вычислили его достаточно быстро. Оказалось, ранее его уже привлекали за езду в нетрезвом виде. Сейчас будут привлекать повторно.