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Ночью в Екатеринбурге поймали пьяного лихача, въехавшего в полицейскую машину

Ночью в Екатеринбурге поймали пьяного лихача, въехавшего в полицейскую машину
16+
Фото: Инцидент. Екатеринбург
Мужчина уже не в первый раз садится за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.08.2017

Сегодня, 6 августа, около 4 часов утра полицейским пришлось ловить пьяного мужчину, который всеми силами пытался скрыться.

– На улице Луначарского экипажем полка ДПС УМВД России по Екатеринбургу была замечена автомашина «Опель Астра», водитель которой не выполнил законного требования сотрудников полиции об остановке и на высокой скорости попытался скрыться. Началось преследование в ходе которого гражданин на законные требования сотрудников полиции об остановке не реагировал. К тому же во время движения он нарушал требования ПДД, подвергая опасности других участников дорожного движения, – пояснили в полиции.

В ходе погони неаккуратный водитель еще и въехал в патрульную машину ГИБДД. Только после этого лихача задержали.

Мужчина отказался предъявить документы, но вычислили его достаточно быстро. Оказалось, ранее его уже привлекали за езду в нетрезвом виде. Сейчас будут привлекать повторно.

  • На него завели сразу четыре административных производства: за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства

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Администратор, 06.08.2017, 13:29
Тэги: ГИБДД, Авто
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