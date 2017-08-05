В ДТП в Свердловской области погиб отец и серьезно пострадал сын

Водитель мог уснуть за рулем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.08.2017

Сегодня утром на дороге Нижние Серги – Михайловск – Арти погиб 43-летний житель Уфы. Он ехал на автомобиле ГАЗ-3201 и выехал на «встречку». Там автомобиль въехал в грузовик «Скания».

Водитель ГАЗа после столкновения погиб на месте. На заднем сидении авто был его 12-летний сын, он получил сотрясение мозга.

– По данному факту ГИБДД проводится проверка, устанавливаются более подробные и точные обстоятельства происшествия, отрабатываются различные версии произошедшего, в том числе то, что водитель легкого транспортного средства, житель Уфы, уснул за рулем, – прокомментировали аварию в ГИБДД по Свердловской области.

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