Аналитики подсчитали, сколько машин приходится на тысячу свердловчан

Лидером по стране стала Москва.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

Аналитики "Автостата" подсчитали, сколько легковых машин приходится на тысячу жителей Свердловской области. На Среднем Урале этот показатель составил 289 автомобилей.

Больше всего машин оказалось в Московской области – 348 на 1000 человек. На втором месте расположился Санкт-Петербург – 319 легковушек, далее идут Краснодарский край и Самарская область – по 313 штук, чуть ниже Татарстан – 311.

Таким образом, Свердловская область попала в число 46 регионов, где на 1000 жителей приходится меньше 300 машин, но все еще входит в топ-10 по объему парка автомобилей.

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