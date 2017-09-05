На трассе Екатеринбург-Пермь Lada Kalina насмерть сбила человека

Мужчина внезапно выскочил на проезжую часть.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

Поздним вечером 5 сентября на трассе Екатеринбург-Пермь в районе Первоуральска погиб пешеход. Мужчина внезапно выбежал на проезжую часть и был сбит "Ладой". От удара тело погибшего отбросило на несколько метров, а передняя часть легковушки сильно пострадала.

Водитель легковушки вызвал автоинспекторов сразу же после аварии. Пока личность погибшего не установлена.

Добавим, что 4 сентября, в Екатеринбурге женщина на иномарке сбила пятилетнего ребенка.

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