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В Свердловской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

В Свердловской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
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Фото: ГИБДД Свердловской области
Один человек погиб и 12 пострадали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

Утром 6 сентября на 4 километре дороги Арамиль –поселок Бобровский рейсовый автобус столкнулся с грузовиком "Киа Бонго".

В результате столкновения обе машины оказались в кювете. Моторный отсек автобуса охватил дым.

– С целью недопущения возгорания автотранспорта спасатели отсоединили клеммы аккумуляторов транспортных средств и подали пену на разлившееся топливо, – сообщили в областном управлении МЧС.

На данный момент сообщается 12 пострадавших и одном погибшем. Для транспортировки людей в больницу подключили вертолет.

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Олег Галимов, 06.09.2017, 10:45
Тэги: ДТП, Новости дня, ГИБДД
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