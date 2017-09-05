В Свердловской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

Один человек погиб и 12 пострадали.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017
Утром 6 сентября на 4 километре дороги Арамиль –поселок Бобровский рейсовый автобус столкнулся с грузовиком "Киа Бонго".
В результате столкновения обе машины оказались в кювете. Моторный отсек автобуса охватил дым.
– С целью недопущения возгорания автотранспорта спасатели отсоединили клеммы аккумуляторов транспортных средств и подали пену на разлившееся топливо, – сообщили в областном управлении МЧС.
На данный момент сообщается 12 пострадавших и одном погибшем. Для транспортировки людей в больницу подключили вертолет.
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