В Свердловской области пьяный водитель ВАЗа врезался в опору ЛЭП и погиб

Мужчина скончался до приезда врачей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

В Новоуральске 38-летний водитель ВАЗа врезался в опору ЛЭП. Мужчина погиб на месте.

Смертельная авария произошла на улице Октябрьской вечером 5 сентября. Водитель легковушки сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, на дороге не рассчитал скорость и врезался в опору ЛЭП. Мужчина погиб до приезда врачей, сообщили в областном управлении ГИБДД.

В ведомстве отметили, что стаж водителя составлял девять лет.

Утром 6 сентября на свердловской трассе столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Один человек погиб, 12 пострадали.

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