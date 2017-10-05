Без взрывов и шоу: в мэрии Екатеринбурга объяснили, как будут сносить Макаровский мост

Его левую часть распилят на куски в ближайшие две недели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

Уже завтра, 7 октября, в Екатеринбурге полностью перекроют Макаровский мост. Одна из главных причин – в ближайшие две недели рабочие снесут половину моста. В мэрии Екатеринбурга рассказали, как это будет происходить.

– Взрывать никто и ничего не будет, – заверил председатель комитета по строительству Николай Сметанин. – Демонтаж будет производиться путем распила по частям. Все будет аккуратно и технологично, никакого шоу мы устраивать не будем.

Параллельно газовые службы проведут переукладку сетей высокого давления, а строители усилят оставшуюся конструкцию моста. На месте снесенной части начнется возведение первой очереди путепровода).

В этом тексте вы найдете подробную информацию по предстоящему перекрытию.

По планам администрации, открыть Макаровский мост для транспорта должны 23 октября.

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