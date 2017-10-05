На ЕКАДе фура насмерть сбила пешехода

В ГИБДД проводят расследование.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

В ночь на 6 октября грузовик Volvo сбил пешехода на 47-м километре ЕКАДа. От полученных травм пострадавший мужчина скончался на месте.

фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фура двигалась со стороны Серовского тракта в направлении Московского тракта по левой полосе, а в этот момент пешеход шел по проезжей части.

– Стаж водителя Volvo составляет 19 лет. По данному происшествию проводится расследование, – сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.

В Госавтоинспекции призывают пешеходов переходить проезжую часть только в установленных для этого местах, предварительно убедившись в безопасности перехода.

Добавим, что накануне вечером в Екатеринбурге Hyundai Solaris сбил 13-летнего мальчика.

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