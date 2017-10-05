На трассе Пермь – Екатеринбург уберут левый поворот на Дружинино

Таким образом планируют снизить количество ДТП на данном участке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

На федеральной Р-242 трассе Пермь – Екатеринбург уберут поворот налево в сторону Дружинино. О новых изменениях сообщает сайт "Уралуправтодор". Изменения вступят в силу с 24 октября.

Также при движении в сторону Екатеринбурга уберут левый поворот на село Первомайское.

Для того, чтобы попасть в этот населенный пункт, выезжая из Перми, придется поворачивать направо в сторону местного проезда, после чего вернуться на развязку у железной дороги.

Жителям села Первомайское также придется проезжать через проезд, чтобы выехать в сторону Екатеринбурга.

– Транспортная доступность в указанные населенные пункты обеспечивается движением по местной сети с проездом под путепроводом через а/д Атик- Битимка на км 289+088 автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург. На данном участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и нанесена дорожная разметка, – говорится в заявлении "Уралуправтодора".

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