В Екатеринбурге Solaris сбил подростка

Водитель иномарки не уступил дорогу пешеходу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

Вечером 5 октября в Екатеринбурге Hyundai Solaris сбил 13-летнего мальчика. Водитель иномарки двигался по улице Латвийской со стороны Белоярской в сторону Новой и при повороте налево не уступил дорогу пешеходу.

Мальчик был госпитализирован в детскую больницу № 9, где ему поставили диагноз: разрыв связок правого одностороннего сустава, сообщили в городском ГИБДД.

Также в Госавтоинспекции привели неутешительную статистику. За 9 месяцев в Екатеринбурге произошло 54 ДТП, в которых 86 детей до 16 лет получили травмы различной степени тяжести.

Водителям в очередной раз напоминают, что при повороте направо или налево на нерегулируемом перекрестке необходимо предоставлять преимущество в движении пешеходам, а при движении в темное время суток быть особенно предельно внимательными.

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