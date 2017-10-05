В Свердловской области можно сообщить о пьяном водителе по Viber или Wats App

С начала года на дорогах региона погибли 93 пешехода.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

ГИБДД Свердловской области просит жителей сообщать о пьяных водителях за рулем через SMS или мессенджеры Viber или Wats App. Для этого выделен специальный телефон 8-902-27-61-391. Сообщения принимаются круглосуточно.

Также пожаловаться можно и на пешеходов, которые в темное время суток гуляют по трассам без светоотражающих элементов. Инспекторы будут выезжать на место к водителю или пешеходу как только получат сообщение.

В 2017 году на дорогах области погибли 93 пешехода, трое из них – в темное время суток.

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