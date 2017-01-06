На ЕКАД на светофоре груженый бензовоз столкнулся с грузовиком

Большегруз был полон топлива.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.01.2017

Днем 7 декабря на повороте с ЕКАД на Челябинск водитель бензовоза не смог вовремя затормозить и врезался в грузовик. В ДТП зацепило и Toyota, которая была рядом. К счастью, люди не пострадали.

О ДТП написал в соцсетях очевидец Александр Колядинцев.

— Перед выездом на Челябинский тракт серьезное ДТП с участием 2-х фур и легковушки. Бензовоз улетел в дерево и кабина в хлам, легковушки на фото нет, но она разбита тоже сильно. Что с водителями — неизвестно. Еще, объезжая это все по узкой дорожке, застрял автобус, его вытаскивали, — отметил очевидец.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель полностью загруженного бензовоза неправильно выбрал скорость, не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу движения.

— После этого бензовоз врезался в грузовик Scania, который стоял на светофоре. Задняя часть грузовика зацепила стоявшую рядом Toyota, – прокомментировали обстоятельства ДТП в Госавтоинспекции.

Дальнейшее путешествие бензовоза было остановлено деревьями, растущими вдоль дороги. Цистерна не опрокинулась и не загорелась. В аварии никто не пострадал, утечки горючего не было.