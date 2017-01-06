В аварии на трассе под Новой Лялей погибла пассажирка «Форда», травмы получили еще пять человек

В больницу попал пятилетний ребенок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.01.2017

На трассе под Новой Лялей «Форд» 6 января вылетел на встречку и врезался в «Шевроле», один человек погиб, другие пассажиры и водители пострадали, травмы получил и ребенок.

Как «Областной газете» сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, авария произошла 6 января около Новой Ляли, на 96-м километре трассы Серов – Екатеринбург. Автомобиль «Форд Фокус» по неустановленным причинам вылетел на встречную полосу, где в лобовую столкнулся с «Шевроле Крузом».



В результате в ДТП погибла 58-летняя пассажирка «Фокуса». Пострадали водитель и два пассажира «Форда», 25-летняя девушка и пятилетний мальчик. Кроме них, травмы получили шофер «Шевроле» и ехавшая с ним женщина. Все они были госпитализированы.