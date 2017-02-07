Под Режом «Рено Логан» сбил трехлетнего мальчика, пока его мама отвернулась, чтобы закрыть ворота

Ребенок ушиб голову, но остался жив.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017

Во вторник, 7 февраля, в селе Останино Режевского района водитель на «Рено Логан» сбил трехлетнего мальчика, который резко выбежал на дорогу. Ребенок ушиб голову.

Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ДТП произошло около 13 часов.

— Мальчик неожиданно выбежал на дорогу, по которой в этот момент ехал автомобиль «Рено Логан» под управлением 43-летнего мужчины. Со слов владельца иномарки, водительский стаж которого составляет 20 лет, он двигался со скоростью около 40 км/ч. Увидев ребенка на проезжей части гражданин предпринял меры для экстренной остановки транспортного средства, но избежать наезда не удалось, — рассказали в ведомстве.

Оказалось, малыш выбежал на дорогу от частного дома, где в этот момент его мать закрывала ворота.

Ребенка доставили в Режевскую больницу с диагнозом: ушиб мягких тканей головы. Сейчас его жизни ничего не угрожает, мальчика отпустили домой.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области напоминает родителям о необходимости более тщательного надзора за маленькими детьми на улице. Взрослые обязаны обеспечивать безопасность своих детей при нахождении на проезжей части, или в непосредственной близости от нее, в первую очередь, держа их за руку.