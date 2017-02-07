Пешеход был слишком темным: в Каменске-Уральском мужчина погиб под колесами «Ниссана»

В темноте водитель не заметил пешехода.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017

В понедельник, 6 февраля, в 19:35 на 2 километре автодороги Каменск-Уральский – Рыбниковское – Горный «Ниссан» сбил 74-летнего пешехода, пишет KU66. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. Но спасти его медикам не удалось – через три часа пенсионер скончался.

По данным группы по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского, за рулем «Ниссана» находился 29-летний водитель. В момент аварии он ехал со стороны поселка Мартюш.