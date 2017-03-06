В страшной аварии на ЕКАД погибли два человека, еще пять пострадали

Трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

Вечером 6 марта на ЕКАД столкнулись три легковых автомобиля, погибли два пассажира, еще пять человек пострадали, сообщают «Ночные новости».

Трагедия произошла около 10 часов вечера на 21-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. «Десятка» ехала по трассе в сторону Режевского тракта, за ней следовал «Рено». По словам водителя иномарки, ВАЗ резко выскочил на полосу встречного движения на мосту на перекрестке с Березовским трактом

В результате «десятка» лоб в лоб врезалась во встречный «Мерседес», который от удара отбросило на «Рено», от чего старый «Мерседес» буквально сложило пополам. «Десятку», в свою очередь, развернуло и отбросило на дорожное ограждение. Все автомобили оказались разбросаны по дороге.

Фото: «Ночные новости»

Фото: «Ночные новости»

Первыми на место аварии прибыли спасатели. Они убрали розлив горюче-смазочных материалов с трассы и предприняли меры по предотвращению пожара, а затем с помощью инструментов достали из искареженной «десятки» пассажира, который находился на заднем сиденье, и передали его врачам. Спасатели также достали пассажира с переднего сиденья ВАЗа, но мужчина был уже мертв.

Фото: МЧС

Фото: «Ночные новости»

Также погиб пассажир «Мерседеса», который находился на переднем сиденье. Медики госпитализировали водителей «Мерседеса» и «десятки», а также пассажира с заднего сиденья ВАЗа, все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Водитель и пассажирка «Рено» от госпитализации отказались.

Фото: «Ночные новости»