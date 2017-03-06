В Екатеринбурге иномарка сбила пожилую женщину

Женщина госпитализирована.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017
В Екатеринбурге утром 7 марта на улице Заводской машина сбила пожилую женщину, сообщили в управлении ГИБДД по городу.
Мужчина за рулем «Дэу Нексии» двигался в сторону улицы Ключевской со стороны Красноуральской, 71-летняя женщина в это время переходила проезжую часть напротив дома № 36/1 на улице Заводской. Водитель не заметил пешехода и сбил пенсионерку.
Пострадавшую доставили в больницу, где медики диагностировали у нее травму головы и перелом костей носа. Иномаркой управлял 28-летний мужчина с семилетним водительским стажем.
- В ГИБДД отметили, что с начала 2017 года в Екатеринбурге произошло 47 ДТП, в которых погибли пять человек и 44 пострадали.
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