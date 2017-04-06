Инспекторы ГИБДД берут на особый контроль таксистов Екатеринбурга

Они организовали проверку и выявили 18 нарушений ПДД.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

Сегодня, 7 апреля, инспекторы ГИБДД провели в Екатеринбурге рейд, в ходе которого проверяли водителей легкового такси, об этом НАШЕЙ сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Проверку организовали на Привокзальной площади и возле Северного автовокзала.

Они проверяли водителей такси на соблюдение правил ПДД, наличие документов и законность использования знаков. За час инспекторы выявили 18 нарушений правил дорожного движения. У водителей не было полисов ОСАГО и путевой документации. Кроме того, они обнаружили неисправности автомобилей и нарушения правил перевозки пассажиров.