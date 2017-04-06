В Екатеринбурге до середины лета закрывают улицу Татищева

Движение будет ограничено до 10 июля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

В понедельник, 10 апреля, в Екатеринбурге закроют на ремонт дорогу по улице Татищева, сообщили в пресс-службе городской администрации. Движение будет ограничено в течение трех месяцев на отрезке от улицы Токарей до Мельникова.

Дорогу закрывают из-за реконструкции и строительства улично-дорожной сети. Работы продлятся до 10 июля этого года.