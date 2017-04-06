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В Екатеринбурге до середины лета закрывают улицу Татищева

В Екатеринбурге до середины лета закрывают улицу Татищева
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Фото: Яндекс.Панорамы
Движение будет ограничено до 10 июля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

В понедельник, 10 апреля, в Екатеринбурге закроют на ремонт дорогу по улице Татищева, сообщили в пресс-службе городской администрации. Движение будет ограничено в течение трех месяцев на отрезке от улицы Токарей до Мельникова.

Дорогу закрывают из-за реконструкции и строительства улично-дорожной сети. Работы продлятся до 10 июля этого года.

  • Также на ВИЗе до конца июня будет закрыто движение по улице Татищева на участке от Красноуральской до Токарей.
Юнна Зузенкова, 07.04.2017, 18:30
Тэги: Дороги, Авто
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