Суд отправил в колонию-поселение водителя, который устроил смертельное ДТП на Серовском тракте

На момент аварии автовладелец был пьян.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

Нижнетуринский городской суд отправил в колонию-поселение водителя, который устроил ДТП со смертельным исходом на Серовском тракте, сообщает 7 апреля 2017 года пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Виновником аварии является житель Нижней Туры Александр Федоров. Само ДТП произошло 27 октября 2016 года в 17.30. В тот день Федоров ехал в Серов за рулем своего автомобиля ВАЗ – 2105.

По дороге водитель попытался обогнать идущие перед ним машины, но не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Здесь он столкнулся с двумя грузовиками. Один из водителей грузового фургона скончался на месте.