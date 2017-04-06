И снова пожар: за ночь в Екатеринбурге сгорели три машины

Все они стояли рядом в одном из дворов на Просторной

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

В ночь на 7 апреля на Просторной сгорело три автомобиля. Как уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области, причина возгорания пока неизвестна.

— Сигнал о пожаре на улице Просторная поступил 7 апреля в 3.40. Во дворе дома огонь повредил три автомобиля: сгорел моторный отсек и кузов автомобиля Kia Rio, кузовы автомобилей «Лада Калина» и «Лада Гранта», стоявших рядом с ним. На месте ЧП работали одна пожарная машина и 4 человека личного состава. В 3.55 огонь был локализован, в 3.56 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 4.30 утра, никто не пострадал, — рассказали подробности пожара в ГУ МЧС.