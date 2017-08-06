Под Артемовским насмерть разбился водитель «пятнадцатой»

Стаж вождения мужчины был 6 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

В ночь с 6 на 7 июля, в 02.25 на 17 км трассы "Обход села Покровское" произошло смертельное ДТП.

Водитель ВАЗ-2115 ехал со стороны Режа в Ирбит, превысил скорость, вылетел с дороги и врезался в бетонную опору ЛЭП.

От полученных травм мужчина 1990 года рождения скончался на месте. Его водительский стаж был 6 лет. Он был жителем деревни Гаева Ирбитского района.

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