Пытался проскочить на красный: в Екатеринбурге Nissan врезался в Opel Astra, пострадали двое

Медики госпитализировали молодого человека и девушку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров и Кировградской столкнулись Nissan и Opel Astra, пострадали молодой человек и девушка.

В 12 часу вечера 6 августа водитель Nissan решил проскочить перекресток на красный сигнал светофора. По словам очевидцев, виновник аварии не увидел Opel Astra и врезался в нее, при этом удар был очень мощным.