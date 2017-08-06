Пытался проскочить на красный: в Екатеринбурге Nissan врезался в Opel Astra, пострадали двое

Медики госпитализировали молодого человека и девушку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров и Кировградской столкнулись Nissan и Opel Astra, пострадали молодой человек и девушка.
В 12 часу вечера 6 августа водитель Nissan решил проскочить перекресток на красный сигнал светофора. По словам очевидцев, виновник аварии не увидел Opel Astra и врезался в нее, при этом удар был очень мощным.
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По данным ГИБДД, в столкновении пострадали 22-летний молодой человек, который получил перелом ключицы, и 23-летняя девушка, которую госпитализировали с ушибом крудной клетки.
Фото: vk.com/incekb
- В конце июля на улице Технической в Екатеринбурге Volkswagen не пропустил Kia при развороте и врезался в него. От удара Kia, в салоне которого находился грудной ребенок, перевернулся на крышу.
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