Наверх
Мать и дочь погибли во время пожара в Свердловской области
12:37, сегодня
На лбу у ребенка ссадина: в Екатеринбурге медики поставили диагноз девочке с разбитой головой
12:27, сегодня
В Нижнем Тагиле в жилом доме обрушился потолок
12:23, сегодня
В "Водоканале" Екатеринбурга рассказали, в каком районе самая чистая вода
12:15, сегодня
Группа ВТБ запускает эквайринг Alipay в России
ВТБ присоединился к новой льготной программе кредитования Министерства экономического развития РФ
12:14, сегодня
Три девушки пострадали в ДТП на Уралмаше
12:11, сегодня
Пытался проскочить на красный: в Екатеринбурге Nissan врезался в Opel Astra, пострадали двое
11:38, сегодня
Как выбрать качественную стальную дверь?
В преддверии зимы первоочередное внимание при капремонте многоквартирных домов будет уделено сетям теплоснабжения
11:06, сегодня
Под Артемовским насмерть разбился водитель "пятнадцатой"
10:58, сегодня
Коммунальщиков оштрафовали на миллион рублей за потоп в квартире екатеринбуржца
10:57, сегодня
Розничный филиал ВТБ в Екатеринбурге увеличил выдачи кредитов наличными на 26%
В Кольцово на пять часов задержали рейс в Турцию
10:16, сегодня
Свердловские стройотряды задействуют для подготовки к ЭКСПО-2025
09:47, сегодня
Ирбитское предприятие загрязняло реку Ница
09:21, сегодня
ВТБ кредитует ООО «Артис-агро Экспорт»
"Урал" упустил победу над "Краснодаром" на последних минутах матча
08:44, сегодня
Над Екатеринбургом взойдет "кровавая" Луна
08:37, сегодня
На Эльмаше муж приковал жену к батарее и избил
08:24, сегодня
ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Друза»
Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2017 года
08:00, сегодня
Лето закончилось: прогноз погоды в Екатеринбурге на следующую неделю
21:34, 06.08.2017
Бастрыкин поручил взять на контроль дело врача, которая ударила младенца в Екатеринбурге
21:12, 06.08.2017
Подруга прислала заключенному из Екатеринбурга телефон в масленке
20:14, 06.08.2017
Две екатеринбурженки вышли в финал конкурса на самую красивую улыбку
18:47, 06.08.2017
Первая велопрогулка "Тур де Шарташ" прошла в Екатеринбурге
18:06, 06.08.20171
Легковушка в Арамиле улетела в кювет из-за встречной машины
17:29, 06.08.2017
В России за год уничтожили 17 тысяч тонн санкционных продуктов
16:32, 06.08.2017
В ДТП в Свердловской области погиб отец и серьезно пострадал сын
14:54, 06.08.2017
Ночью в Екатеринбурге поймали пьяного лихача, въехавшего в полицейскую машину
13:29, 06.08.2017
Забег "Европа-Азия" в Екатеринбурге: как это было
13:03, 06.08.2017
В Екатеринбурге выбросили младенца в пакете
12:53, 06.08.20171
Как пробежать "десятку" и не выплюнуть легкие: корреспондент НАШЕЙ принял участие в марафоне "Европа-Азия"
11:59, 06.08.20171
Среди участниц "Мисс Екатеринбург" ищут возможную "Мисс Россия"
11:07, 06.08.20171
На врача из Екатеринбурга, ударившего новорожденного, завели уголовное дело
09:33, 06.08.2017
В зоопарке Екатеринбурга отметили 36-летие слонихи Даши
18:03, 05.08.2017
В Екатеринбурге следователи проверят врача, которая разбила голову младенцу
17:39, 05.08.2017
Ученые впервые удалили из ДНК человека ген, вызывающий врожденную болезнь сердца
17:23, 05.08.20172
В Екатеринбурге врач разбила голову младенцу
16:25, 05.08.2017
МЧС: к ливням в Свердловской области присоединятся град и шквалистый ветер
15:07, 05.08.20173
В Екатеринбурге на ВИЗе загорелся многоквартирный дом
14:49, 05.08.2017
Ученые определили время, необходимое для формирования полезной привычки
14:22, 05.08.2017
На трассе Екатеринбург – Алапаевск столкнулись четыре автомобиля
12:53, 05.08.2017
В Свердловской области неизвестные избили журналиста
12:19, 05.08.20171
Футболист московского ЦСКА будет играть в "Урале"
11:55, 05.08.2017
Школьница из Свердловской области погибла в ДТП на Южном Урале
10:23, 05.08.2017
Синоптики предупредили о сильных ливнях в Свердловской области
09:48, 05.08.2017
Первый пошел: Евгений Ройзман получил номер на марафон "Европа – Азия"
19:30, 04.08.2017
Свердловского депутата убили на отдыхе во Вьетнаме: его выбросили из окна
19:27, 04.08.20171
За кровь – бесплатное обследование и премия: екатеринбуржцев зовут на День донора
19:03, 04.08.2017
"Избитый юрист" Иван Волков не будет участвовать в губернаторских выборах
18:10, 04.08.2017
МФРЦ - центр предоставления ритуальных услуг
17:52, 04.08.20172
ВТБ продлил прием сезонного вклада "Быстрый доход" до конца лета
17:23, 04.08.2017
"Нельзя повторять неудачный опыт Вторчемета и Уралмаша": урбанист раскритиковал проект новой трамвайной ветки до Академа
17:10, 04.08.20172
В Екатеринбурге экстремал пройдет по канату между двумя небоскребами
17:04, 04.08.2017

Три девушки пострадали в ДТП на Уралмаше

Три девушки пострадали в ДТП на Уралмаше
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Виновник аварии скрылся.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов неизвестный водитель врезался в Nissan около полуночи 6 августа.
 
Авария произошла напротив дома № 15. Водитель неустановленного автомобиля не пропустил Nissan при перестроении и врезался в иномарку, за рулем которой находилась 27-летняя девушка. Виновник ДТП скрылся с места аварии.
 
В столкновении пострадали три пассажирки иномарки: 23-летнюю девушку госпитализировали с переломом ноги, 29-летняя девушка получила вывих левой ключицы, еще одна пассажирка 25 лет доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и рваной раной голени, сообщили в городском управлении ГИБДД.
  • Примерно в то же время на Уралмаше произошло столкновение Nissan и Opel Astra. Водитель Nissan пытался проскочить перекресток улиц Бакинских Комиссаров и Кировградской на красный сигнал светофора. В ДТП пострадали молодой человек и девушка.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Маша Шмурыгина, 07.08.2017, 12:11
Тэги: ДТП
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Путин Тест Туризм Коллекторы Война ритуальных агентств Высокие технологии Культура Женщины Ошибки врачей Конкурсы Интервью Убийство Ирины Вахрушевой Мода Храм святой Екатерины Мистика Скандалы Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Рейтинг Знаменитости Екатеринбуржцы в разных странах Приостановка полетов в Египет Отношения Отключение света Уралмаш, Эльмаш Образование Приговор Лошагину Политика Экономия Происшествия Новый год Секс Искусство Розыск Грипп в Екатеринбурге Деньги ГИБДД Производство Хэллоуин-2015 Репортаж Лайфхак МЧС Развлечения Скорая помощь Мотоциклы Расстрел Шоу-бизнес В Екатеринбурге -40 градусов Взятки Позитив Бэби-боксы Сибирская язва Дети Голодовка в колонии Афиша Скандал с Новиковым Баскетбол Новости России ЧМ-2018 Расписание Мультимедиа Красота Дом-2 Смерть Дело Пьянкова Горящие авто ДТП Новости дня Хоккей Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Мировые новости Статистика Катастрофа Кризис и санкции Дорожные воины Бизнес ИГИЛ Волейбол Еда Крушение самолета под Ростовом Личное Истории 9 мая Выставки История Екатеринбурга Корь Убийство в Рахмангулово Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка ЗАГС Медицина 9 мая Интернет Самолет Жизнь в городе Транспортная реформа Фото Суд Студенты Ловец покемонов Погода СМИ Здоровье Психология Ельцин-центр Мужчины Горячее Авто Биатлон Взрыв Ту 154 ВУЗ Доска позора Транспорт Строительство Общественный транспорт Пусть говорят Футбол Военный репортаж Спорт Отдых Опрос Рецензия Эксклюзив Криминал Семья Недвижимость Необычное Растения Музыка Видео Грипп В Египте разбился самолет с российскими туристами Школа Дороги Гололед Расстрел на Депутатской Слухи Обрушение крыши на Калинина Парковки Снос монастыря на Качканаре Экономика Животные ЖКХ Пожар Новости Самолет Минобороны упал в Якутии Религия Кто заработал История успеха

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru