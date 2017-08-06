Три девушки пострадали в ДТП на Уралмаше

Виновник аварии скрылся.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов неизвестный водитель врезался в Nissan около полуночи 6 августа.

Авария произошла напротив дома № 15. Водитель неустановленного автомобиля не пропустил Nissan при перестроении и врезался в иномарку, за рулем которой находилась 27-летняя девушка. Виновник ДТП скрылся с места аварии.

В столкновении пострадали три пассажирки иномарки: 23-летнюю девушку госпитализировали с переломом ноги, 29-летняя девушка получила вывих левой ключицы, еще одна пассажирка 25 лет доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и рваной раной голени, сообщили в городском управлении ГИБДД.