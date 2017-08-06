Водитель без прав погиб в ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург – Тюмень

Трагедия произошла в ночь на 7 августа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

Водитель Hyundai Sonata погиб в столкновении с грузовиком на Тюменском тракте в ночь на 7 августа.

Владельца иномарки лишили водительских прав, однако это не помешало ему снова сесть за руль. В первом часу ночи он двигался в районе 269 километра Тюменского тракта на слишком большой скорости, выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в грузовик.

Водитель легковушки погиб на месте. Владелец грузовика получил травмы левой кисти и правой стопы.