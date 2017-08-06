Водитель без прав погиб в ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург – Тюмень

Трагедия произошла в ночь на 7 августа.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017
Водитель Hyundai Sonata погиб в столкновении с грузовиком на Тюменском тракте в ночь на 7 августа.
Владельца иномарки лишили водительских прав, однако это не помешало ему снова сесть за руль. В первом часу ночи он двигался в районе 269 километра Тюменского тракта на слишком большой скорости, выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в грузовик.
Водитель легковушки погиб на месте. Владелец грузовика получил травмы левой кисти и правой стопы.
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